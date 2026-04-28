Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 29 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Утром и вечером в отдельных местах ожидаются периодические дожди. На некоторых участках полуострова возможны кратковременные усиления осадков. Днём временами будет усиливаться умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днём 12-15° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В отдельных районах ожидаются периодические осадки. Местами осадки могут усиливаться, возможны грозы и град, в горных районах - снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днём 15-20° тепла. В горах ночью 1-6° тепла, днём 7-12° тепла, местами до 16° тепла.