Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с 28 февраля атаковала 110 штабов и командных центров ливанской шиитской организации "Хезболлах".

"С начала [28 февраля] операции "Рык льва" [против Ирана] удары ЦАХАЛ в Ливане серьезно подорвали возможности "Хезболлах" по управлению и контролю, армия Израиля нанесла удары по 110 штабам и командным центрам "Хезболлах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В частности, 13 марта ЦАХАЛ несколько раз атаковал командные центры "Хезболлах" в Бейруте, добавили военные.

Источник: ТАСС