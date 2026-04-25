Трамп заявил, что получил от Ирана новое предложение

Президент США Дональд Трамп сообщил о новом предложении со стороны Ирана, которое было сделано Вашингтону после срыва встречи в Исламабаде.

Oб этом он заявил журналистам перед вылетом из Палм-Бич в Вашингтон.

По его словам, предложение Ирана на переговорах с американской стороной "должно было быть лучше".

"Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее (поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан - ред.), в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше", -утверждает Трамп.

На вопрос о возможном моратории на обогащение Тегераном урана, Трамп заявил, что "они предложили многое, но этого недостаточно". При этом он повторил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.