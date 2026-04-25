Трамп заявил, что получил от Ирана новое предложение

First News Media23:20 - 25 / 04 / 2026
Трамп заявил, что получил от Ирана новое предложение

Президент США Дональд Трамп сообщил о новом предложении со стороны Ирана, которое было сделано Вашингтону после срыва встречи в Исламабаде.

Oб этом он заявил журналистам перед вылетом из Палм-Бич в Вашингтон.

По его словам, предложение Ирана на переговорах с американской стороной "должно было быть лучше".

"Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее (поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан - ред.), в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше", -утверждает Трамп.

На вопрос о возможном моратории на обогащение Тегераном урана, Трамп заявил, что "они предложили многое, но этого недостаточно". При этом он повторил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Политика

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

В мире

Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, возобновят ли США удары по Ирану

Спорт

Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

В мире

Арагчи: Иран не уверен, что США готовы к диалогу

Шахбаз Шариф сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Пезешкианом

Нетаньяху приказал армии Израиля нанести мощные удары по «Хезболле» в Ливане

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 млрд евро

Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Арагчи: Иран не уверен, что США готовы к диалогу

Сегодня, 00:00

Шахбаз Шариф сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Пезешкианом

25 / 04 / 2026, 23:45

Нетаньяху приказал армии Израиля нанести мощные удары по «Хезболле» в Ливане

25 / 04 / 2026, 23:40

25 / 04 / 2026, 23:20

Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев взял бронзу ЧЕ в Албании

25 / 04 / 2026, 23:00

Заур Кямал возвращается в эфир

25 / 04 / 2026, 22:58

Пезешкиан призвал 30 млн добровольцев помочь в управлении энергопотреблением

25 / 04 / 2026, 22:40

У Movida Plaza произошла массовая драка между участниками свадебной церемонии - ВИДЕО

25 / 04 / 2026, 22:20

Орбан отказался от места депутата парламента Венгрии

25 / 04 / 2026, 22:00

Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, возобновят ли США удары по Ирану

25 / 04 / 2026, 21:40

Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

25 / 04 / 2026, 21:20

Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

25 / 04 / 2026, 21:00

Главы МИД Азербайджана и Украины подписали соглашение о правовой помощи

25 / 04 / 2026, 20:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Украины - ВИДЕО

25 / 04 / 2026, 20:35

Реза Дегати в рамках Мальтийской биеннале искусств донес до мира правду о Ходжалы - ФОТО

25 / 04 / 2026, 20:30

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

25 / 04 / 2026, 20:00

В Баку состоялся архитектурный конкурс среди молодых архитекторов и студентов

25 / 04 / 2026, 19:56

«Вторая семья» Майкла Джексона обвинила его в насилии

25 / 04 / 2026, 19:51

Арагчи отправился в Оман

25 / 04 / 2026, 19:30

Сибига: Азербайджан передал Украине автобусы и оказал помощь на $45 млн - ФОТО

25 / 04 / 2026, 19:10
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50