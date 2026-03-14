 Спецпредставитель ЕС: Азербайджан играет важную роль в системе безопасности Европы | 1news.az | Новости
Спецпредставитель ЕС: Азербайджан играет важную роль в системе безопасности Европы

First News Media15:45 - Сегодня
Спецпредставитель ЕС: Азербайджан играет важную роль в системе безопасности Европы

Такие страны, как Азербайджан и государства Центральной Азии, являются частью архитектуры безопасности Европы, и сотрудничество в этой сфере должно продолжаться.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуард Стипрайс на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, страны Центральной Азии играют важную роль для Европы с точки зрения безопасности, стабильности и экономического сотрудничества.

Стипрайс подчеркнул, что регион Центральной Азии расположен в центре Евразии и сталкивается с различными внешними вызовами - от вопросов безопасности до экономической конкуренции. В этих условиях странам региона необходимо укреплять сотрудничество как между собой, так и с международными партнерами.

"Среди ключевых вызовов для региона остаются изменение климата и управление водными ресурсами. Вопрос распределения воды в Центральной Азии является одним из наиболее чувствительных и требует совместного подхода и рационального использования ресурсов", - добавил он.

Спецпредставитель ЕС: Азербайджан играет важную роль в системе безопасности Европы

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

