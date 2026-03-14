СМИ: США отвергли усилия стран региона по прекращения огня на Ближнем Востоке

First News Media21:42 - Сегодня
СМИ: США отвергли усилия стран региона по прекращения огня на Ближнем Востоке

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла усилия стран Персидского залива по установлению режима прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Иран в свою очередь не готов обсуждать прекращение огня, пока США и Израиль продолжают интенсивные бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за причиненный ущерб.

Согласно Reuters, Оман, который выполнял роль посредника между Тегераном и Вашингтоном до начала военных действий, несколько раз пытался открыть канал связи между странами, однако Белый дом дал понять, что не заинтересован в этом.

Агентство подчеркнуло, что Трамп намерен продолжить военную кампанию. "Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас", - заявил представитель вашингтонской администрации.

Источник: ТАСС

Актуально

Политика

XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Иран убежден, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать дипломатией

Мнение

Актуальность месседжей официального Баку на фоне мирового энергетического ...

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ

В мире

Иран считает, что «зонтик безопасности» США не сможет решить проблему вокруг Ормузского пролива

Эрдоган заявил, что Израиль наносит авиаудары по школам и больницам

Арагчи: Иран обязательно ответит на атаки по острову Харк

СМИ: США отвергли усилия стран региона по прекращения огня на Ближнем Востоке

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Зеленский: Киев получил 11 запросов на помощь в борьбе с иранскими беспилотниками

Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаке США и Израиля

Турция выяснила место запуска ракет из Ирана

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Последние новости

Иран считает, что «зонтик безопасности» США не сможет решить проблему вокруг Ормузского пролива

Сегодня, 22:45

Эрдоган заявил, что Израиль наносит авиаудары по школам и больницам

Сегодня, 22:13

Арагчи: Иран обязательно ответит на атаки по острову Харк

Сегодня, 22:03

СМИ: США отвергли усилия стран региона по прекращения огня на Ближнем Востоке

Сегодня, 21:42

Арагчи: с верховным лидером Ирана Хаменеи все в порядке

Сегодня, 21:33

Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» одержал победу над «Зиря»

Сегодня, 21:20

Названы время и место прощания с Ильбером Ортайлы

Сегодня, 21:06

Из-за удара по заводу в Исфахане погибли 15 человек

Сегодня, 20:53

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 60 граждан из 6 стран — ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Консульство ОАЭ в Ираке подверглось атаке беспилотника

Сегодня, 20:20

Зеленский заявил, что он является «нелюбимым сыном» Трампа

Сегодня, 19:50

Орбан: Венгрия не поддастся угрозам Зеленского

Сегодня, 19:27

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта

Сегодня, 19:00

Трамп: Будем надеяться, что Китай, Великобритания и другие страны направят свои корабли в Ормузский пролив

Сегодня, 18:55

КСИР подтвердил атаки на отделения Citibank в Дубае и Манаме

Сегодня, 18:52

На сегодняшнем субботнике в Баку вымыты 537 улиц - ФОТО

Сегодня, 18:44

Трамп опроверг повреждение пяти американских самолетов-заправщиков

Сегодня, 18:20

XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Украинская разведка провела дерзкую операцию минувшей ночью

Сегодня, 18:12

В Баку задержана женщина, укравшая у коллеги фотоаппарат стоимостью $9 тыс

Сегодня, 17:55
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

