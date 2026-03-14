СМИ: США отвергли усилия стран региона по прекращения огня на Ближнем Востоке

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла усилия стран Персидского залива по установлению режима прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Иран в свою очередь не готов обсуждать прекращение огня, пока США и Израиль продолжают интенсивные бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за причиненный ущерб.

Согласно Reuters, Оман, который выполнял роль посредника между Тегераном и Вашингтоном до начала военных действий, несколько раз пытался открыть канал связи между странами, однако Белый дом дал понять, что не заинтересован в этом.

Агентство подчеркнуло, что Трамп намерен продолжить военную кампанию. "Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас", - заявил представитель вашингтонской администрации.

