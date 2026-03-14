Лауреат Нобелевской премии: «Трамп бросил ручную гранату в мировую экономику»

Президент США Дональд Трамп с приходом к власти во второй раз нанес вред экономике Соединенных Штатов и мира.

Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

По его словам, «неопределенность приобрела совершенно новое измерение» за первые почти 14 месяцев второго срока пребывания у власти Трампа.

«Говоря военным языком: американский президент бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом», — сказал эксперт.

Стиглиц обвинил Трампа в том, что тот «разрушает как международное право, так и американское право».

Также лауреат Нобелевской премии выразил мнение, что самым важным последствием действий главы Белого дома является то, что в 2025 году в США почти отсутствовал рост числа рабочих мест. Он привел данные по рынку труда, согласно которым в феврале в Соединенных Штатов было потеряно значительное количество рабочих мест.

«Это продолжает тенденцию стагнации экономики», — добавил эксперт.

