В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сели
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с 28 апреля до утра 30 апреля в ряде районов страны ожидаются периодические осадки.
В отдельных местах осадки могут быть кратковременно интенсивными, возможны грозы и град, а в горных районах - снегопад.
Прогнозируется повышение уровня воды в реках; на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.
