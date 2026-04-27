В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сели

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег и сели

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с 28 апреля до утра 30 апреля в ряде районов страны ожидаются периодические осадки.

В отдельных местах осадки могут быть кратковременно интенсивными, возможны грозы и град, а в горных районах - снегопад.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках; на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.