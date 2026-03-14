Северная Корея запустила 10 баллистических ракет в направлении Японского моря

Северная Корея в субботу запустила около десяти баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, «около десяти неопознанных баллистических ракет были запущены из района Сунан в КНДР в сторону Восточного моря примерно в 13:20 по местному времени (04:20 по Гринвичу)».

Ранее в тот же день Сеул сообщал, что Пхеньян выпустил как минимум один «неопознанный снаряд» в сторону моря.

О запуске объекта, который, предположительно, является баллистической ракетой, также заявила Япония.

Комментируя первый запуск, южнокорейские военные сообщили, что снаряд был направлен в сторону восточного побережья, а японская сторона отметила, что он, предположительно, упал в море.

