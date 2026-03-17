В Товузе в жилом доме произошел взрыв: Есть пострадавшие - ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о взрыве в частном жилом доме в селе Ашыг-Гушчу Товузского района.

В связи с сообщением к месту происшествия были немедленно направлены силы Товузского районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что в частном жилом доме общей площадью 120 кв.м. произошёл взрыв без последующего возгорания – в результате взрыва дом получил повреждения, трое человек получили травмы.

Пожарные обеспечили необходимые меры безопасности на месте происшествия.

По факту происшествия проводится расследование соответствующими органами.