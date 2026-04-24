В Баку школьник ранил своего сверстника

First News Media19:30 - Сегодня
В школе №80, расположенной в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку, предположительно произошла поножовщина.

Как передает bakuplus, один из учеников 11-го класса ударил ножом другого.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, в настоящее время по факту проводится расследование. Директор школы был вызван в отделение полиции для дачи показаний.

В связи с инцидентом были направлены запросы в Управление образования города Баку и Министерство внутренних дел.

В ответ на запрос в Управлении образования города Баку сообщили, что 23 апреля в полной средней школе №80 один из учеников XI класса нанес легкое ранение другому (имена учащихся не разглашаются по соответствующим причинам).

“Руководство школы обратилось в соответствующие структуры. Родители были приглашены в школу, им рекомендовано усилить внимание к поведению своих детей и укреплять сотрудничество со школой в этом направлении. Школьный психолог начал принимать соответствующие меры поддержки в отношении детей. В школе усилен контроль за соблюдением правил поведения учащихся, расширена просветительская работа против случаев, не соответствующих учебно-воспитательному процессу. Вопрос взят под контроль профильными ведомствами, начаты проверки. Также соответствующее расследование проводится правоохранительными органами. С учетом того, что ведется следствие, общественность просят проявлять чуткость к данному вопросу и ссылаться на официальные заявления государственных структур”, - говорится в сообщении.

