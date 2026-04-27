Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление Эчмиадзина от 23 апреля относительно сноса двух незаконных построек в азербайджанском городе Ханкенди является проявлением враждебности и дезинформации.

Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа в связи с утверждениями о сносе незаконных построек в городе Ханкенди, передает 1news.az.

«Тот факт, что Эчмиадзин, десятилетиями хранивший молчание по поводу разрушения и осквернения исторических, религиозных и культурных памятников Азербайджана во время оккупации, теперь выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана в столь чувствительный период процесса нормализации отношений, является неудачной попыткой политизировать вопрос.

Снос двух построек, незаконно возведенных в Ханкенди в период оккупации азербайджанских территорий, ни в коем случае не может быть истолкован как уничтожение религиозного или культурного наследия. Так, после полного восстановления государственного суверенитета над своими территориями в 2023 году, Азербайджан сохранял эти незаконные постройки, являющиеся символами оккупации, в существующем состоянии. Однако в последние месяцы бывшие вынужденные переселенцы, массово возвращающиеся в свои родные края, неоднократно обращались в государственные органы и местные суды с требованием сноса всех строений, которых не существовало на этой территории до периода оккупации.

Согласно международному гуманитарному праву, постройки, возведенные оккупирующим государством на захваченной территории без соответствующего согласия, считаются незаконными независимо от их назначения и, как правило, должны быть снесены за счет оккупирующей стороны. Именно по этой причине существуют как юридические, так и моральные основания для сноса всех незаконных построек на территориях, где в ходе Первой Карабахской войны убивали и изгоняли азербайджанцев», – говорится в заявлении.

Азербайджан является одной из редких стран, где мечети, церкви и синагоги расположены рядом друг с другом, что демонстрирует глубоко укоренившуюся культуру религиозной толерантности и уважения нашего народа ко всем религиям, также отмечает УМК.

«На протяжении веков в Азербайджане свободно действовали общины и культовые сооружения различных конфессий, включая православную, католическую и иудейскую. Оставаясь верным этой традиции, сегодня азербайджанское государство за свой счет восстанавливает религиозные и культурные памятники, разрушенные и оскверненные в период оккупации. Среди них следует особо подчеркнуть недавнюю реставрацию (армянской) церкви Газанчи в Шуше, а также государственную охрану армянской церкви в Баку на протяжении всего конфликта.

Попытки Эчмиадзина исказить эту многовековую реальность Азербайджана в такой чувствительный период служат лишь подрыву усилий по установлению прочного мира в регионе. Практика использования политических провокаций прошлого и попытки помешать установлению окончательного мира должны быть немедленно прекращены», - говорится в заявлении.

В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум - ФОТО

Общество

Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ...

Политика

Южный Кавказ в числе самых милитаризованных регионов мира по версии SIPRI

Мнение

От Нью-Йорка до Карабаха: когда мэр становится пропагандистом

Общество

Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

В регионах Азербайджана пройдет фестиваль WUF13 - ВИДЕО

В Баку 41-летняя женщина погибла при падении с 6-го этажа

В Баку проведена уникальная операция: Пациенту сформировали новую челюсть из собственной кости - ФОТО - ВИДЕО

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

В Баку проложат трамвайные линии по пяти направлениям: список маршрутов

Каникулы сдвигаются, уроки - онлайн: В Баку меняют учебный график из-за WUF13

Мать 15-летней роженицы: Дочь сказала, что ее изнасиловал сосед - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В школах Азербайджана начались массовые проверки сумок у старшеклассников

Азиатские валюты сталкиваются с ростом инфляции на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Сегодня, 14:50

Скандал вокруг фонда «Мой шаг»: Анна Акопян пригрозила судом

Сегодня, 14:47

В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум - ФОТО

Сегодня, 14:33

Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 14:20

Лидер «Хезболлах» призвал Ливан прекратить прямые переговоры с Израилем

Сегодня, 14:13

Премьер-министр Чехии: Наш национальный энергетический оператор намерен закупать природный газ у Азербайджана

Сегодня, 14:08

В регионах Азербайджана пройдет фестиваль WUF13 - ВИДЕО

Сегодня, 13:52

В Баку 41-летняя женщина погибла при падении с 6-го этажа

Сегодня, 13:47

В Баку проведена уникальная операция: Пациенту сформировали новую челюсть из собственной кости - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:35

Андрей Бабиш: Азербайджан – стратегический партнер для Чешской Республики

Сегодня, 13:32

Южный Кавказ в числе самых милитаризованных регионов мира по версии SIPRI

Сегодня, 13:30

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны

Сегодня, 13:28

Президент: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

Сегодня, 13:27

От Нью-Йорка до Карабаха: когда мэр становится пропагандистом

Сегодня, 13:25

Скандал вокруг блока «Сильная Армения»: следствие заявляет о подкупе участников акции

Сегодня, 13:18

«Когда же?»: Главный вопрос об объединении парков у станции метро «Гянджлик» остался без ответа

Сегодня, 13:15

Президент Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией

Сегодня, 13:10

Малейка Аббасзаде: «Иностранный язык был включен в список предметов выпускного экзамена по настоянию Микаила Джаббарова»

Сегодня, 13:08

Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 13:05

Милли Меджлис ратифицировал соглашение по WUF13 

Сегодня, 13:00
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

