Управление мусульман Кавказа о сносе двух незаконных построек в Ханкенди - ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление Эчмиадзина от 23 апреля относительно сноса двух незаконных построек в азербайджанском городе Ханкенди является проявлением враждебности и дезинформации.

Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа в связи с утверждениями о сносе незаконных построек в городе Ханкенди, передает 1news.az.

«Тот факт, что Эчмиадзин, десятилетиями хранивший молчание по поводу разрушения и осквернения исторических, религиозных и культурных памятников Азербайджана во время оккупации, теперь выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана в столь чувствительный период процесса нормализации отношений, является неудачной попыткой политизировать вопрос.

Снос двух построек, незаконно возведенных в Ханкенди в период оккупации азербайджанских территорий, ни в коем случае не может быть истолкован как уничтожение религиозного или культурного наследия. Так, после полного восстановления государственного суверенитета над своими территориями в 2023 году, Азербайджан сохранял эти незаконные постройки, являющиеся символами оккупации, в существующем состоянии. Однако в последние месяцы бывшие вынужденные переселенцы, массово возвращающиеся в свои родные края, неоднократно обращались в государственные органы и местные суды с требованием сноса всех строений, которых не существовало на этой территории до периода оккупации.

Согласно международному гуманитарному праву, постройки, возведенные оккупирующим государством на захваченной территории без соответствующего согласия, считаются незаконными независимо от их назначения и, как правило, должны быть снесены за счет оккупирующей стороны. Именно по этой причине существуют как юридические, так и моральные основания для сноса всех незаконных построек на территориях, где в ходе Первой Карабахской войны убивали и изгоняли азербайджанцев», – говорится в заявлении.

Азербайджан является одной из редких стран, где мечети, церкви и синагоги расположены рядом друг с другом, что демонстрирует глубоко укоренившуюся культуру религиозной толерантности и уважения нашего народа ко всем религиям, также отмечает УМК.

«На протяжении веков в Азербайджане свободно действовали общины и культовые сооружения различных конфессий, включая православную, католическую и иудейскую. Оставаясь верным этой традиции, сегодня азербайджанское государство за свой счет восстанавливает религиозные и культурные памятники, разрушенные и оскверненные в период оккупации. Среди них следует особо подчеркнуть недавнюю реставрацию (армянской) церкви Газанчи в Шуше, а также государственную охрану армянской церкви в Баку на протяжении всего конфликта.

Попытки Эчмиадзина исказить эту многовековую реальность Азербайджана в такой чувствительный период служат лишь подрыву усилий по установлению прочного мира в регионе. Практика использования политических провокаций прошлого и попытки помешать установлению окончательного мира должны быть немедленно прекращены», - говорится в заявлении.