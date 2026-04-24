«Мы боимся за своих детей»: Родители школы №87 требуют отчислить ученика, угрожавшего расправой

В редакцию 1news.az обратились родители учащихся бакинской полной средней общеобразовательной школы №87. Поводом для серьезного беспокойства стал тот факт, что в учебное заведение вернулся 15-летний подросток, который совсем недавно распространял в социальных сетях угрозы и оскорбления в адрес школы и педагогического состава.

По словам родителей, после кратковременного задержания подростка привели обратно в школу, и он продолжает посещать занятия как ни в чем не бывало. Данная ситуация вызвала волну недовольства и страха среди семей других учеников.

«Мы не понимаем, как так можно было. Многие из нас уже несколько дней не отправляют своих детей в школу, мы боимся. В это время он продолжает учиться в обычном режиме. Мы собрали подписи за его отчисление. Мы боимся за здоровье наших детей. Учитывая трагические новости из других стран, где подростки совершают нападения в школах, мы не можем исключать худшего. А вдруг за этим ребенком стоит кто-то еще?» - говорится в обращении родителей.

Родители требуют принять их жалобу во внимание и предпринять реальные шаги для обеспечения безопасности в учебном заведении.

Напомним, что вечером 18 апреля 2026 года в социальных сетях распространилась информация, содержащая прямые угрозы безопасности учащихся школы №87 и оскорбления учителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили автора публикаций - им оказался 15-летний учащийся этой же школы.

В соответствии с законодательством родители подростка были приглашены в управление полиции для профилактической беседы. Все собранные материалы в отношении школьника были направлены в соответствующую комиссию при органе исполнительной власти.

Мы обратились в полную среднюю общеобразовательную школу №87, чтобы узнать, какие меры были приняты и были ли проведены беседы психолога с подростком после того, как он приступил к занятиям.

Как нам сообщили в школе, они не могут на данный момент что-либо прокомментировать и попросили связаться с МВД и Управлением образования города Баку.

Мы также обратились в Министерство внутренних дел Азербайджана, чтобы узнать позицию правоохранительных органов.

В пресс-службе МВД сообщили, что данный вопрос был немедленно взят под контроль. Распространенные утверждения были полностью и всесторонне проверены, в результате чего их необоснованность была подтверждена. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что автором публикаций является 15-летний учащийся этой школы, который был задержан. В соответствии с законодательством с его родителями проведена профилактическая работа, а материалы направлены в комиссию при органах исполнительной власти.

Наконец, мы обратились в Управление образования города Баку.

Там нам сообщили, что ранее по этому поводу уже была предоставлена информация, и новыми данными они не располагают, в связи с чем просят обращаться в правоохранительные органы. При этом ранее озвучивалось, что обеспечение безопасности учащихся и педагогического состава, а также непрерывность образовательного процесса находятся под постоянным контролем, а с родителями и учениками проводятся разъяснительные и психологические беседы.

Послесловие…

В этой ситуации главный вопрос остаётся открытым - не столько юридический, сколько человеческий: достаточно ли предпринятых мер, чтобы дети действительно чувствовали себя в безопасности?

Пока официальные структуры ограничиваются формулировками о «контроле» и «профилактической работе», родители продолжают жить в тревоге и принимать решения, исходя не из заявлений, а из собственных ощущений риска - вплоть до отказа водить детей в школу.

Очевидно, что подобные инциденты требуют не только формального реагирования, но и прозрачных, понятных обществу действий - с четкими объяснениями, какие именно меры приняты, насколько они эффективны и исключают ли повторение подобных ситуаций.

Редакция 1news.az продолжит следить за развитием событий и ожидает более развернутой позиции от профильных структур, поскольку речь идёт о главном - безопасности детей.

