Зафиксирован рост денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан
В 2025 году объём денежных переводов, поступивших в Азербайджан из-за границы, составил 1 176,9 млн долларов.
Об этом в ходе брифинга сообщил директор Статистического департамента Центрального банка Азербайджана Самир Насиров, по словам которого это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время объём денежных переводов из Азербайджана за рубеж составил 505 млн долларов, что означает снижение на 4,1% в годовом выражении.
Основная часть поступивших в страну денежных переводов пришлась на следующие страны:
- Российскую Федерацию - 479,3 млн долларов
- Турцию - 193,2 млн долларов
- США - 100,7 млн долларов
- Грузию - 43,6 млн долларов
- Великобританию - 42,4 млн долларов
Гафар Агаев
