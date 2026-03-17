Зафиксирован рост денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан

В 2025 году объём денежных переводов, поступивших в Азербайджан из-за границы, составил 1 176,9 млн долларов.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор Статистического департамента Центрального банка Азербайджана Самир Насиров, по словам которого это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время объём денежных переводов из Азербайджана за рубеж составил 505 млн долларов, что означает снижение на 4,1% в годовом выражении.

Основная часть поступивших в страну денежных переводов пришлась на следующие страны:

- Российскую Федерацию - 479,3 млн долларов

- Турцию - 193,2 млн долларов

- США - 100,7 млн долларов

- Грузию - 43,6 млн долларов

- Великобританию - 42,4 млн долларов

Гафар Агаев