Бизнес-круги Азербайджана и Армении обсудили развитие торговых отношений

Транзит грузов в Армению по территории Азербайджана успешно осуществляется и продолжается в настоящее время.

Об этом было заявлено 29 апреля 2026 года в Агверане (Армения) на 13-ой встрече под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Отмечено, что Азербайджан осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению, что является показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами.

Также с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

Особо подчеркнуто, что достигнутые результаты стали возможны благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.