Спикер парламента Ирана ожидает роста цен на нефть до $140

Политика США в отношении морской блокады Ирана приведет к увеличению стоимости нефти до $140 за баррель. Такое мнение высказал спикер иранского парламента и глава делегации на переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф.

«Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как [министр финансов США Скотт] Бессент, которые также продвигают политику блокады [Ирана] и довели цены на нефть до $120 и выше. Следующая остановка - $140», - написал он в Х.

Галибаф также отметил, что проблема США «не в теории, а в мышлении».

