ОАЭ после выхода из ОПЕК не будут наращивать добычу нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не планируют увеличивать объемы добычи нефти после выхода из ОПЕК и ОПЕК+.

Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в эфире телеканала CNBC.

«Это решение принято не для наращивания добычи. Это политическое решение, принятое в правильное время для всех производителей. Будем ли мы уже завтра наращивать добычу? Нет», — подчеркнул он.

Аль-Мазруи также отметил, что ОАЭ останутся «ответственным производителем».

Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. При этом страна заверила, что разделяет стремление к стабилизации мирового топливного рынка. Политика ОАЭ в сфере добычи нефти будет учитывать глобальные показатели спроса и предложения, говорилось в публикации WAM.

