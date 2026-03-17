Самир Насиров: В 2025 году общий дефицит платежного баланса Азербайджана составил $1,4 млрд

В 2025 году общий дефицит платежного баланса Азербайджана составил $1,4 млрд.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

Он напомнил, что в 2024 году дефицит платежного баланса составлял $0,4 млрд.

«Речь идет о сокращении наших резервных активов, реализованном в течение года. При расчете этого показателя, согласно правилам и руководству 6-го издания «Руководства по платежному балансу», переоценка и курсовая разница не учитываются», - сказал он.

