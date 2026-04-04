Экономика ОТГ: переход от деклараций к реализации

В столице Азербайджана в четверг, 2 апреля, прошла вторая по счету встреча глав правительств/вице-президента государств-членов Организации тюркских государств.

Она была примечательна тем, что что время ее проведения совпало с исключительной военно-политической турбулентностью, наблюдающейся в непосредственной близости от пространства тюркских стран, что оказывает исключительное влияние на характер процессов в их географии. В этих условиях заседание глав правительств ОТГ было посвящено тому как обеспечить поступательное развитие тюркских государств, максимально подстраховавшись от возникающих рисков и угроз и сосредоточившись на согласовании важных вопросов практического взаимодействия прежде всего в сферах транспорта, торговли и промышленной кооперации.

Центральным пунктом повестки стала встреча делегаций с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава азербайджанского государства, встречаясь с представителями тюркских стран акцентировал внимание на транспортной связности и роли Среднего коридора как направления, отвечающего интересам всех участников. Также была подчеркнута приоритетность отношений со странами ОТГ для внешней политики Азербайджана и необходимость дальнейших шагов по развитию организации. Это важно не как «общая позиция», а как мессидж о том, что Баку последовательно продвигает повестку расширения экономического взаимодействия тюркских стран посредством выдвижения важных инициатив, затрагивающих темы инвестиционного, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Для Баку это не только экономические выгоды, это еще и долгосрочная политическая стратегия. Укрепление позиций ОТГ на международной арене тождественно укреплению позиций Баку в системе международных отношений.

Главным итогом мероприятия стало принятие совместного заявления. В нём участники подтвердили приверженность базовым документам организации, прежде всего Нахчыванскому соглашению, и подчеркнули значимость координации в обеспечении стабильности и экономического развития.

Сама повестка обсуждений включала несколько конкретных направлений. Прежде всего речь шла о транспорте и логистике в рамках всего Среднего коридора и устранении барьеров в транзите. Стороны, в частности, сфокусировали внимание на сокращении времени транзита и устранения «узких мест». Прозвучали предложения касательно продвижения единого цифрового контура — электронных транспортных документов, предварительного декларирования грузов, синхронизации таможенных систем. Обсуждалось также согласование графиков и процедур между железными дорогами и портами, чтобы коридор работал как единая цепочка. Прозвучала также идея координации тарифов — то есть уход от ситуации, когда каждая страна отдельно формирует стоимость транзита.

Помимо прочего, на встрече также рассматривался вопрос расширения торговли и координация экономической политики, а также перспективы промышленной кооперации. В частности, узбекская сторона предложила создать постоянный совет по экономическому партнёрству на уровне вице-премьеров и продвигать создание союза торгово-промышленных палат, а также программы по стратегическим минералам и цепочкам добавленной стоимости. Данное предложение является попыткой институционализировать экономическое взаимодействие, но пока на координационном уровне.

Следует отметить, Узбекистан в настоящее время активно перестраивает свою экономику — от экспорта сырья к более глубокой переработке и созданию добавленной стоимости внутри страны. Но для этого ему необходимы соответствующие масштаба рынка и новые технологической связки. В этом смысле ОТГ представляет собой удобную платформу, поскольку страны близки географически, есть транспортная связность, и можно выстраивать производственные цепочки в региональном формате.

Дополнительно обсуждались темы цифрового развития — в частности, была поддержана инициатива Казахстана провести в 2026 году саммит по искусственному интеллекту и цифровизации . Это показывает, что повестка постепенно расширяется за счет включения новых направлений.

Казахстан последовательно пытается закрепиться как региональный центр цифровых технологий в Центральной Азии и для этого у него есть достаточные основания. В стране уже несколько лет развиваются IT-сектора, технопарки и проекты цифровизации госуправления. Продвижение темы искусственного интеллекта на площадке ОТГ — это способ масштабировать эту повестку за пределы национального уровня и придать ей региональное измерение. Речь также может идти о попытке создать новые цепочки добавленной стоимости. В отличие от сырьевых отраслей, цифровые технологии не требуют столь жёсткой географической привязки и дают возможность быстрее встроиться в глобальную экономику. Для Казахстана это способ диверсифицировать экономику и снизить зависимость от сырьевого экспорта.

Кроме того, продвижение темы ИИ и цифровизации соответствует курсу на модернизацию и технологическое развитие, который активно продвигается внутри страны. Вынос этой темы на уровень ОТГ усиливает её значимость и создаёт дополнительный ресурс для привлечения инвестиций и экспертизы.

В целом, встреча глав правительств ОТГ в Баку показала, что организация смещает фокус в сторону согласования экономических интересов — прежде всего в транзите, торговле и промышленности. В повестке всё чаще появляются конкретные предложения — от создания экономических механизмов до кооперации в сфере минералов и цифровизации. А это значит, что многое будет зависеть уже от практического воплощения намеченного на практике.

Ильгар Велизаде