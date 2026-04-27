First News Media22:00 - 27 / 04 / 2026
ОЭС и Азербайджан будут вместе продвигать туристический потенциал города Шуша

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и Азербайджан будут совместно работать над продвижением туристического потенциала города Шуша.

Как сообщает Report из города, об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан.

По его словам, город Шуша объявлен туристической столицей ОЭС на 2026 год. и в этот период совместно с правительством Азербайджана и местными структурами планируется проведение ряда мероприятий.

Он отметил, что в течение года будут реализованы инициативы, направленные на продвижение туристического потенциала Шуши, ее природных ресурсов и культурного наследия, а также на повышение международной узнаваемости города.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50