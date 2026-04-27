ОЭС и Азербайджан будут вместе продвигать туристический потенциал города Шуша

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) и Азербайджан будут совместно работать над продвижением туристического потенциала города Шуша.

Как сообщает Report из города, об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан.

По его словам, город Шуша объявлен туристической столицей ОЭС на 2026 год. и в этот период совместно с правительством Азербайджана и местными структурами планируется проведение ряда мероприятий.

Он отметил, что в течение года будут реализованы инициативы, направленные на продвижение туристического потенциала Шуши, ее природных ресурсов и культурного наследия, а также на повышение международной узнаваемости города.