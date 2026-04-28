Совместная армяно-турецкая рабочая группа обсудила перезапуск ж/д Гюмри-Карс

Совместная армяно-турецкая рабочая группа обсудила перезапуск железной дороги Гюмри-Карс, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Встреча рабочей группы состоялась в Карсе 28 апреля в рамках ранее достигнутых договоренностей.

"В контексте расширения региональных транспортных коммуникаций стороны подчеркнули важность скорейшего запуска железной дороги Гюмри-Карс", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2025 года Ереван и Анкара договорились провести техническое исследование восстановления и запуска железнодорожной линии Гюмри–Карс и линии электропередач.

Источник: Sputnik Армения