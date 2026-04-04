Госагентство: Дороги в Баку обновляются для более безопасного и комфортного передвижения

На дорогах Баку успешно проводятся масштабные ремонтные работы в целях обеспечения более комфортного и безопасного передвижения граждан, а также в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно первоначальному плану, ремотные работы должны были проходить с 23 по 30 марта. Однако из-за непогоды процесс затянулся и должен завершиться в ближайшее время.

В общей сложности будет обновлено 151 849 кв. метров дорожного полотна в 42 направлениях.

Данные работы способствуют приведению дорожной инфраструктуры столицы в соответствие с современными требованиями, повышени. комфорта движения транспорта и обеспечению высокого уровня готовности города к международному мероприятию.

