Yelo Bank сделал заявление по поводу включения в 20-й пакет санкций ЕС

Yelo Bank сделал заявление в связи с включением его в 20-й пакет санкций Европейского союза.

В заявлении говорится:

"В связи с включением Yelo Bank в 20-й санкционный пакет Европейского союза (ЕС) считаем необходимым внести ясность.

Yelo Bank осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормами международного права и законодательства Азербайджанской Республики. Банк неукоснительно соблюдает санкционные режимы Министерства финансов США (OFAC), Европейского Союза и ООН, а также придерживается международных стандартов и национальных требований в области противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма (AML/CFT).

Упомянутое решение носит исключительно технический характер и связано с использованием системы передачи финансовых сообщений. Несмотря на то, что банк был подключен к указанной системе ранее, в настоящее время сотрудничество с данной платформой официально прекращено, и никакие операции через нее не проводятся.

Являясь азербайджанским банком со 100%-ным местным капиталом, Yelo Bank видит своей приоритетной задачей поддержку развития микро, малого и среднего предпринимательства, а также предоставление современных банковских решений для населения страны. Финансовая стабильность банка сохраняется на высоком уровне.

По итогам первого квартала текущего года банк подтвердил динамику роста показателей прибыльности и устойчивости капитала. Совокупный капитал финансовой организации увеличился до 177 млн. манатов. Коэффициент достаточности совокупного капитала составил 13,48%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня — 11,69%, что существенно превышает установленные регулятивные требования.

Все услуги и банковские операции предоставляются клиентам в штатном режиме.

В настоящее время инициирована официальная работа с профильными структурами и юридическими инстанциями для рассмотрения и урегулирования данного вопроса. Мы выражаем уверенность, что возникшее недоразумение будет разрешено в кратчайшие сроки".