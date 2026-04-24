Yelo Bank попал под санкции Евросоюза

23 апреля Совет Европейского союза официально принял 20-й пакет ограничительных мер против России.

В числе прочих мер пакет предусматривает транзакционный запрет в отношении четырёх финансовых учреждений в третьих странах — в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане. Единственным азербайджанским банком в этом перечне является ОАО «Yelo Bank».

Основанием для включения финансовых учреждений третьих стран в список Совет ЕС называет обход санкционного режима ЕС либо подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — банковской платформе обмена сообщениями, развёрнутой Центральным банком России в качестве альтернативы SWIFT.

Принятие пакета изначально планировалось приурочить к 24 февраля — четвёртой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, однако решение было заблокировано Венгрией и Словакией на фоне спора о нефтяном транзите по трубопроводу «Дружба». 23 апреля, после возобновления поставок нефти в обе страны, Совет ЕС принял пакет.

Помимо финансовых мер, пакет предусматривает транзакционный запрет в отношении 20 российских банков, внесение в чёрный список 46 дополнительных судов «теневого флота» России, санкции в отношении Башнефти, Славнефти и семи российских нефтеперерабатывающих заводов, ограничения на обслуживание российских ледоколов и СПГ-танкеров, а также — впервые — применение антициркумвенционного инструмента ЕС в отношении экспорта компьютерных числовых машин и радиооборудования в Кыргызстан.

Финальный текст правовых актов будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза в ближайшее время.