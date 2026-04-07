В исправительном учреждении №6 произошел пожар

На территории исправительного учреждения №6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции произошёл пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Государственной службы спасения особого риска. Пожар был быстро взят под контроль и полностью потушен.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту инцидента проводится расследование.

Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает необходимые меры по усилению безопасности и полному обеспечению защиты заключённых и персонала.