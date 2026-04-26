Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

В понедельник погодные условия в столице Азербайджана и на Абшеронском полуострове изменятся в сторону усиления ветра к вечеру, в то время как в горных районах страны сохраняется вероятность осадков вплоть до снега.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, 27 апреля в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Главной особенностью дня станет смена умеренного юго-западного ветра на сильный северо-западный ближе к вечеру. Температура воздуха составит 16-20°C днем и 9-13°C ночью. Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм рт. ст.

В регионах Азербайджана погода будет более нестабильной, особенно в горных и предгорных районах. Ожидаются периодические осадки, грозы и град. В высокогорных территориях возможен снег. Температура в низменных районах днем прогреется до 21-26°C, в то время как в горах термометры покажут 10-15°C.