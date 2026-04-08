Замира Адилова покинула TƏBİB - ФОТО

Замира Адилова, занимавшая должность руководителя Департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), покинула структуру.

В своём обращении к коллегам она поблагодарила всех сотрудников за поддержку и сотрудничество, отметив ценность приобретённого опыта и совместно проведённых моментов. Особую благодарность Замира Адилова выразила своей команде за «непрерывные усилия, дисциплину и успешную работу».

«Я покидаю TƏBİB с прекрасными воспоминаниями и желаю каждому коллеге успехов в дальнейшей деятельности. Особое уважение и благодарность — представителям СМИ за поддержку», — написала она.