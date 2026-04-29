До +38°C: Обнародован прогноз погоды на май в Азербайджане 

Феликс Вишневецкий16:53 - Сегодня
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на май.

В мае температура воздуха постепенно повышается. Согласно наблюдениям последних лет, погодные условия в этом месяце становятся более изменчивыми по сравнению с предыдущими годами. В результате поочерёдного воздействия тёплых и холодных атмосферных фронтов на территорию страны формируются перепады температуры и атмосферного давления.

В мае этого года среднемесячная температура ожидается близкой к климатической норме, а в отдельных районах - несколько выше неё. Объём осадков в целом также прогнозируется на уровне нормы, однако в отдельные дни возможны интенсивные дожди.

В первые дни месяца в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки. Начиная со второй половины первой декады, в большинстве районов вероятно усиление осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 18-20°C тепла, что близко к климатической норме и немного выше неё. Ночью температура составит 12-17°C, днём - 20-25°C, в отдельные дни – 27-32°C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы (18-21 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Седереке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 18-22°C тепла, что также близко к норме и несколько выше неё. Ночью температура составит 11-16°C, днём - 20-25°C, в отдельные дни - 30–35°C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне нормы (33-62 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, Геранбое, Дашкесане и Гедабее среднемесячная температура составит 14-18°C тепла, что соответствует климатической норме. Ночью ожидается 7-12°C, днём – 15-20°C, в отдельные дни - 25-30°C тепла. Месячное количество осадков будет близким к норме (68-122 мм).

В Джабраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 14-18°C тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит 7-12°C, днём – 15-20°C, в отдельные дни - 25-30°C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к норме (52-103 мм).

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Тертере и Физули среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 18-21°C, что близко к норме и немного выше неё. Ночью температура составит 12-17°C, днём – 23-28°C, в отдельные дни второй и третьей декад – 30-35°C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется на уровне климатической нормы (43-67 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 16-19°C, что близко к климатической норме и немного выше неё. Ночью температура составит 11-16°C, днём – 20-25°C, в отдельные дни - 28–33°C тепла, в горах ночью – 3-8°C, днём – 15-20°C тепла. Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы, местами - несколько выше неё (26-166 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 19-22°C тепла, что близко к климатической норме и немного выше неё. Ночью температура составит 13-18°C, днём – 22-27°C, в отдельные дни второй и третьей декад – 33-38°C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к норме с небольшим отрицательным отклонением (норма – 26-62 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 17-20°C тепла, что также близко к норме и несколько выше неё. Ночью температура составит 12-17°C, днём – 21-26°C, в отдельные дни второй и третьей декад – 29-34°C тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к норме с небольшим отрицательным отклонением (норма – 26-62 мм).

Читайте по теме:

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Актуально

Политика

Cостоялась очередная встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации ...

Мнение

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Политика

ЕС приветствовал встречу армяно-турецкой группы по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

Общество

Названа причина задержек посылок из Temu в Азербайджан 

Общество

Из Турции в Баку экстрадирована экс-директор школы, обвиняемая в присвоении 69 тысяч манатов

В Баку теперь можно оплачивать проезд в общественном транспорте иностранными банковскими картами

Государственная стратегия восстановления: как Азербайджан реагирует на природные угрозы

В Сабирабаде произошло ДТП, есть пострадавшие

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

В Баку из торгового центра похищены драгоценности на 100 тысяч манатов - ВИДЕО

Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
16 / 04 / 2026, 09:48

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
14 / 04 / 2026, 10:25

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
18 / 03 / 2026, 11:40

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50