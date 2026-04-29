Названа причина задержек посылок из Temu в Азербайджан 

Общество

Феликс Вишневецкий17:00 - Сегодня
Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров внес ясность в вопрос задержек таможенного досмотра товаров, доставляемых в Азербайджан с платформы Temu.

Данный вопрос был затронут Ш.Багировым в ходе сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении предлагаемых изменений в Таможенный кодекс, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az

Ш.Багиров отметил, что в стране действует лимит в 300 долларов (510 манатов – прим.ред.) на электронную торговлю, и вопрос его изменения не рассматривается: «Однако, если посмотреть на соседние страны, там льготы на товары для личного пользования уже отменены. Например, в Турции с 1 февраля такие льготы больше не действуют. У нас же продолжает применяться льгота в размере 300 долларов. В Азербайджане более миллиона человек занимаются электронной торговлей, а количество деклараций составляет 18 миллионов. Раньше деклараций было меньше, сейчас их число растёт. Поскольку показатели постоянно увеличиваются, необходимо обеспечить их учёт. Иногда люди злоупотребляют электронной торговлей. Например, один человек заказывает товар в объёмах для своей торговли, но оформляет его частями на разных людей и таким образом ввозит». 

Говоря о платформе Temu, председатель Государственного таможенного комитета подчеркнул, что в Азербайджане внезапно резко вырос объём грузов, поступающих с этого сервиса: «Без предоставления электронных данных грузы были в больших объёмах одномоментно направлены и размещены в аэропорту. Однако необходимо проверять адреса и сами товары. Поэтому мы были вынуждены соблюсти баланс. Поскольку через электронную торговлю могут ввозиться не только потребительские товары, но и лекарства, а также психотропные вещества, таможенный контроль является обязательным. Если мы не будем проводить тщательную проверку, вы, депутаты, сами скажете, что таможенные органы не выполняют свою работу. В связи с этим в течение некоторого времени, примерно двух недель, наблюдались задержки в оформлении товаров, поступающих с Temu, однако сейчас мы решили этот вопрос собственными ресурсами. Также перед Temu была поставлена задача - заранее предоставлять необходимые данные».

