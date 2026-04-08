Евросоюз уже приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Россия обращает внимание администрации США и руководства всех стран на необходимость не допустить создания ЕС собственного ядерного оружия, отметили в пресс-бюро службы.

«Обращаем внимание администрации США и руководства всех остальных стран мира на необходимость сделать все возможное, чтобы не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия и неизбежного в таком случае нового витка глобальной гонки ядерных вооружений», — подчеркнули в СВР.

Источник: ТАСС