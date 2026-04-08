Судоходство в Ормузском проливе не спешит восстанавливаться: рынку нужны сигналы безопасности

В Ормузском проливе почти нет движения судов даже спустя 6 часов после объявления перемирия в войне США и Израиля против Ирана. Судовладельцам и страховщикам нужны позитивные сигналы, прежде чем возобновить движение по этому жизненно важному водному пути, сообщает CNN со ссылкой на открытые данные о судоходстве и мнения экспертов.

«Прекращение огня — это первый необходимый шаг, но это не значит, что коммерческое судоходство сразу вернется к норме на международных маршрутах в проливе», — заявил американскому телеканалу бывший офицер ВМС США и эксперт по судоходству Чарли Браун.

По его словам, «судовладельцы продолжают ждать официальных рекомендаций от служб морской безопасности, государств флага (стран, где зарегистрированы суда. — Ред.) и, что особенно важно, от страховщиков военно-морских рисков, прежде чем отправлять суда обратно в пролив».

Браун отметил, что успешный транзит первых судов через Ормузский пролив станет «настоящим сигналом» для остальных, и за ними последуют другие. С начала войны Иран атаковал как минимум 19 судов вблизи Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским. Блокада этого водного пути, длившаяся более шести недель, парализовала поставки нефти и обрушила мировые рынки.

Соглашение о двухнедельном прекращении огня между США, Израилем и Ираном включает пункт, позволяющий Ирану и Оману взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив, передает Associated Press. О том, что США приостановят «бомбардировки и нападения на Иран» на две недели после консультаций с Пакистаном при условии беспрепятственного прохода судов через пролив на этот же срок, Дональд Трамп сообщил 7 апреля.

Источник: DW