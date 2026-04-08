Эрдоган приветствовал прекращение огня между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал договоренность США и Ирана о прекращении огня на две недели.

В публикации турецкого лидера в соцсетях говорится, что в Анкаре удовлетворены объявленным прекращением огня в войне, которая с 28 февраля превратила регион в «арену огня».

«Надеемся, что перемирие будет полностью соблюдаться на местах и не будет допускаться никаких поводов для провокаций и диверсий», — отмечается в публикации президента Турции.

Глава турецкого государства выразил благодарность всем сторонам, сыгравшим роль в достижении договоренности о прекращении огня, подчеркнув «решающую роль дружественного и братского Пакистана».

Эрдоган подчеркнул, что регион, в котором расположена Турция, нуждается в мире и стабильности. «Мы искренне желаем, чтобы наш регион, сильно пострадавший от войн, конфликтов и напряженности, как можно скорее достиг мира, спокойствия и стабильности. Турция продолжит выступать за мир в регионе и во всем мире», — заключил он.