В эти дни в Баку ожидаются дожди

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 6–7 октября в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня местами ожидается периодический дождь.

Днем 6 октября в отдельных районах полуострова дождь может носить кратковременный ливневый характер, а ночью и утром 7 октября его интенсивность, вероятно, усилится.

В районах Азербайджана с вечера 6 октября до дня 7 октября местами ожидается периодический дождь. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными и кратковременными, с ливнями, грозами и градом. В горных районах возможен снег. В ночь с 6 на 7 октября и утром 7 октября ожидается усиление осадков.

В связи с ожидаемыми осадками возможно повышение уровня воды в реках. Не исключается кратковременный выход рек из берегов и сход селевых потоков на отдельных реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона, а также Нахчыванской АР.

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