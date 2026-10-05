Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни и грозы 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 6 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами дождь. Ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные ливни и грозы. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 19-22° тепла. Атмосферное давление - около 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 70–80%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а вечером местами ожидается временами дождь. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град, в горных районах - снег. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем - 19–24° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 13-18° тепла.