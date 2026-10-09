Главы государств СНГ приняли Заявление о сохранении исторической памяти

Главы государств — участников Содружества Независимых Государств приняли Заявление о сохранении исторической памяти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ подписан 9 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

В Заявлении подчеркивается, что сохранение исторической памяти служит действенным средством против проявлений дискриминации, расизма, ксенофобии и нетерпимости. Знание истории позволяет своевременно выявлять и пресекать попытки искажения прошлого, распространения дезинформации и экстремизма, подрывающих основы мирного сосуществования.

Лидеры стран Содружества отметили необходимость критического осмысления взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, а также обеспечения исторической достоверности на основе тщательного изучения источников и исторических трудов.

«Призываем мировое сообщество объединить усилия для сохранения исторической памяти и исторической правды, укрепления мира, взаимного уважения и доверия между народами, передачи будущим поколениям опыта мирного и созидательного сотрудничества в соответствии с общепризнанными нормами международного права, а также последовательного следования принципу недопустимости героизации нацизма, фашизма и иных деструктивных идеологий», — говорится в документе.

Государства СНГ намерены расширять сотрудничество в сфере исторического просвещения на принципах открытого, честного, профессионального и деполитизированного диалога.

В числе приоритетных направлений — популяризация памятных дат, охрана историко-мемориальных объектов, отражающих важнейшие этапы развития отношений между странами Содружества, организация профильных мероприятий, а также расширение контактов между учеными, архивистами, археологами, представителями поисковых, молодежных и волонтерских движений.

Кроме того, предусматривается развитие взаимодействия в рамках Международной ассоциации историков и архивистов государств — участников СНГ, а также продвижение совместных инициатив по сохранению исторической памяти на универсальных и региональных международных площадках.