Депутаты и представители НПО Азербайджана призвали Конгресс США отменить 907-ю поправку

Депутаты Милли Меджлиса, руководители и представители ряда неправительственных организаций обратились с письмом к сенаторам и членам Палаты представителей Конгресса США.

АЗЕРТАДЖ представляет текст обращения:

Уважаемые сенаторы и члены Палаты представителей!

Мы, члены Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и неправительственных организаций, обращаемся к Вам в ответ на ваше письмо от 5 октября 2026 года, связанного с Азербайджаном. Мы придаем большое значение диалогу с Конгрессом Соединенных Штатов Америки и разделяем цель обеспечения прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Вместе с тем, мы считаем, что ряд положений, отраженных в вашем письме, не учитывает важный исторический и правовой контекст и рискует осложнить прогресс, достигнутый в результате дипломатических усилий США.

Азербайджан на протяжении более трех десятилетий сталкивался с последствиями конфликта и оккупации примерно 20 процентов своих международно признанных территорий. Более 20 тысяч азербайджанцев были убиты, свыше одного миллиона человек - изгнаны из Армении и ранее оккупированных территорий Азербайджана. Судьба 4010 пропавших без вести азербайджанцев все еще не известна. Ходжалинская резня, в результате которой погибли 613 мирных жителей, а также разрушение сел и городов, религиозных мест и образцов культурного наследия являются одной из самых болезненных страниц нашей национальной истории. Эти реалии должны учитываться в процессе любой оценки конфликта.

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять опасность для жизни людей, а также препятствуют восстановительным работам и безопасному возвращению изгнанных семей, подвергшихся изгнанию. По оценкам Азербайджана, примерно на 13 процентах территории страны заложено около 1,5 миллиона мин. С 2020 года в результате взрыва мин и других боеприпасов пострадали более 440 граждан Азербайджана. В этой связи мы призываем Конгресс продолжать уделять внимание деятельности по гуманитарному разминированию, а также установлению судьбы пропавших без вести лиц, включая необходимости получения информации о возможных местах захоронения и судьбе тех, чья судьба остается неизвестной.

Несмотря на имеющиеся трудности, Президент Ильхам Алиев продолжает стратегический курс, направленный на обеспечение мира, нормализацию отношений и региональную экономическую интеграцию. Азербайджан выдвинул инициативу подготовки мирного соглашения и представил его проект армянской стороне. Мы признаем и высоко ценим важную роль Президента Дональда Трампа в продвижении этого процесса.

Важной дипломатической вехой стал Мирный саммит, проведенный 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Совместная декларация, подписанная В присутствии Президента Трампа, и парафирование Соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» открыли новые возможности для практического сотрудничества. Налажены торговые отношения, включая экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению. «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) открывает перспективы для укрепления региональных транспортных и коммуникационных связей. Все это одновременно создает благоприятную почву для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между США и Азербайджаном.

Как члены Милли Меджлиса и неправительственных организаций, мы поддерживаем эту мирную повестку и считаем, что Конгресс может сыграть конструктивную роль в закреплении завоеванных достижений.

В вашем письме некоторые задержанные лица представлены как «политические и военные лидеры». Эти формулировки не отражают реальность. Эти лица занимали высокие должности в незаконном сепаратистском образовании, созданном Арменией на суверенной территории Азербайджана, и были осуждены за тяжкие преступления, в том числе военные преступления. В ходе судебных процессов было обеспечено право обвиняемых на защиту, а до вынесения приговора были изучены доказательства и показания свидетелей. Мы разделяем важность, которую Конгресс придает принципу справедливого судебного разбирательства. В то же время подчеркиваем важность проявления такого же уважения к суверенитету и судебным институтам Азербайджана в соответствии с подходом, который демонстрируется в отношении других государств.

Наряду с этим мы возражаем против представления примерно 241 км² территории как территории Армении, якобы оккупированной Азербайджаном. Азербайджан признает суверенитет и территориальную целостность Армении. Определение точной линии по отдельным участкам международной границы между двумя странами является предметом двустороннего процесса делимитации и демаркации. Считаем, что эти вопросы должны решаться в рамках существующих механизмов, а не на основе односторонних оценок, которые предопределяют результат.

Конгресс, придерживаясь надежного и принципиального подхода к вопросам культурного наследия, должен также учитывать разрушение и осквернение азербайджанских мечетей, кладбищ, святынь и исторических памятников на ранее оккупированных территориях и в Армении. Защита религиозного и культурного наследия должна основываться на универсальном принципе, исключающем дискриминацию или избирательный подход.

Мы также призываем Конгресс рассмотреть вопрос о полной отмене 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы». 907-я статья больше не отражает исторические обстоятельства, сложившиеся геополитические реалии и нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Арменией. Даже в тех случаях, когда применение этой статьи приостанавливается, она остается препятствием для реализации полного потенциала нашего двустороннего партнерства. Отмена этой статьи стало бы важным сигналом, свидетельствующим о поддержке Конгрессом регионального мирного процесса и начала нового этапа в американо-азербайджанских отношениях.

Это возможность для двухпартийного политического руководства США. Мир между Азербайджаном и Арменией не должен становиться предметом межпартийных дебатов в Вашингтоне. Напротив, его следует расценивать как дипломатическое достижение, продвигающее региональную стабильность, экономические возможности и интересы США. Именно такой двухпартийный подход позволил администрациям США установить партнерство с нашей страной на многие десятилетия и извлечь выгоду из поддержки Азербайджаном ключевых политических приоритетов вашей страны, включая миротворческие операции.

Азербайджан и Армения заявили о своей приверженности урегулированию нерешенных вопросов гуманитарного, правового, политического и практического характера посредством прямого двустороннего диалога. Наилучшим способом содействия этому процессу со стороны иностранных партнеров могут стать оказание поддержки и поощрение выработки решений, приемлемых для обеих сторон.

Наш регион пережил огромные страдания и лишения, но сейчас появилась реальная возможность построить другое будущее. Мы приглашаем вас к сотрудничеству для закрепления прогресса, достигнутого после Вашингтонского саммита, укрепления азербайджано-американских отношений и обеспечения прочного мира на Южном Кавказе.

С уважением,

Члены Милли Меджлиса Азербайджанской Республики:

1. Мамедов Гая

2. Йылдырым Фатма

3. Велиев Самир

4. Рустамханлы Танзиля

5. Рагимзаде Вугар

6. Орудж Захид

7. Нуруллаев Рази

8. Масимли Али

9. Мамедов Эльман

10. Магеррамов Бахруз

11. Мусаев Эльшан

12. Мустафа Фазиль

13. Мусабеков Расим

14. Мусаев Эльшад

15. Моллазаде Асим

16. Мирзазаде Айдын

17. Мирзабейли Эльчин

18. Махмудов Рашад

19. Гурбанов Садиг

20. Гурбанов Эйваз

21. Гурбанлы Мубариз

22. Гафаров Васиф

23. Гасангулиев Гудрет

24. Гамзаев Нагиф

25. Алиева Жаля

26. Али-Заде Арзухан

27. Джафарова Тамам

28. Велиева Мехрибан

29. Хасаева Сабина

30. Гаджиев Сабир

Члены неправительственных организаций:

1. Рамиль Искендерли – председатель правления Азербайджанского национального форума НПО

2. Амир Алиев – председатель Общественного объединения «Центр содействия правам человека»

3. Алимамед Нуриев – руководитель Фонда исследований «Конституция»

4. Заур Мамедов – председатель Бакинского клуба политологов

5. Рэй Гасымов – председатель Общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане»

6. Хафиз Сафиханов - председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин»

7. Заур Ибрагимли – председатель Общественного объединения Центр социально-экономический исследований «Приоритет»

8. Кенюль Бехбудова – председатель Общественного объединения «Пропавшие без вести семьи Карабаха»

9. Аяз Мирзоев – председатель Общественного объединения «Сеть азербайджанских журналистов»

10. Умуд Рагимоглу – председатель Международного евразийского фонда прессы

11. Севиндж Ализаде – председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар».