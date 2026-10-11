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Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Редакция 1news17:30 - Сегодня
Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет 11 октября прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает 1news.az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета и его супругу Пич Чанмони встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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