МИД: Турция осуждает атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда - ФОТО
МИД Турции осудил атаку хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде.
Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.
«Подобные нападения, преднамеренно направленные против гражданской инфраструктуры и мирного населения, являются грубым нарушением норм международного права. Мы подчеркиваем необходимость немедленного прекращения действий, которые угрожают региональной безопасности и стабильности», — подчеркнули в МИД.
В турецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии.
Regarding the Houthi Attack on King Khalid International Airport in Saudi Arabia https://t.co/mtVzl0Mu3e https://t.co/Ef5d8tKfWK — Turkish MFA (@MFATurkiye) October 11, 2026