МИД: Турция осуждает атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда - ФОТО

МИД Турции осудил атаку хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

«Подобные нападения, преднамеренно направленные против гражданской инфраструктуры и мирного населения, являются грубым нарушением норм международного права. Мы подчеркиваем необходимость немедленного прекращения действий, которые угрожают региональной безопасности и стабильности», — подчеркнули в МИД.

В турецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии.