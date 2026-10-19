Сегодня день города Зангилан 

20 октября 2020 года вошел в историю Азербайджана как день освобождения города Зангилан и прилегающих сел от армянской оккупации.

Доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате успешных боевых действий сумела очистить район после 27 лет армянской оккупации.

После освобождения от оккупации Зангилана появилась возможность контролировать Зангезурский регион.

Кроме того, с очисткой от противника населенного пункта Агбенд и высоты Вежнели был восстановлен 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы. Благодаря взятию под контроль госграницы были пресечены поставки военных грузов в Армению. Освобождение Зангилана от оккупации сыграло решающую роль в развязывании карабахского узла. Освобождение Бартаза, Сыгырта, Шукюратаза и пяти других безымянных высот обеспечило стратегическое превосходство.

Во время Отечественной войны для освобождения Зангилана с успехом была проведена операция «Три точки».

За день до этого была проведена воздушная разведка местности, на командном пункте уточнены и проанализированы с целью принятия соответствующих решений сведения о противнике, его местонахождении, живой силе, технике и огневых позициях. На следующий день ночью малочисленные мобильные маневренные группы провели операцию по проникновению и нанесли по противнику сокрушительные удары, заставив его отступить. Артиллерийские установки в глубине обороны противника, приближающаяся техника уничтожались средствами беспилотных летательных аппаратов.

Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Зангилане 23 декабря 2020 года.

Сразу после окончания Отечественной войны стремительными темпами начались работы по восстановлению Зангиланского района – одного из красивейших уголков Восточного Зангезура. Здесь был построен Международный аэропорт, который является одним из главных факторов, определяющих превращение Карабаха в важный транспортный узел. В городе продолжаются масштабные реконструкционные работы.

В родные края вернулись исконные жители.

Согласно Распоряжению главы государства от 31 июля 2023 года, 20 октября в стране отмечается День города Зангилан.