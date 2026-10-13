В Азербайджане предложили создать Институт азербайджанства на фоне гибридных атак против страны.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступил депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, создание института может внести значительный вклад в развитие и обогащение содержания национальной идеологии.

«Уверен, что такой институт сможет внести существенный вклад в обогащение содержания национальной идеологии», — заявил депутат.