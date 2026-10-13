Саакашвили назвал решение Баку о единой школьной форме мужественным шагом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал решение Азербайджана о соблюдении требований к единой школьной форме, назвав его важным и мужественным шагом.

Об этом он написал в своём аккаунте в социальных сетях.

По словам Саакашвили, это решение направлено на укрепление Азербайджана как светского государства и пресечение влияния исламистов.

Саакашвили также обвинил Иран в активной радикальной исламизации проживающих в Грузии азербайджанцев.

«Тем временем Иран, который уже не обладает рычагами влияния на Азербайджан, активно осуществляет радикальную исламизацию азербайджанцев, проживающих в Грузии. Это создаёт смертельную угрозу для государственности и территориальной целостности Грузии. Исламисты здесь представляют опасность как для Грузии, так и для Азербайджана, и для всего региона в целом», — говорится в публикации политика.