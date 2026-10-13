МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате последних атак на гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Саудовской Аравии, а также семьям тех, кто погиб в результате недавних нападений на объекты гражданской инфраструктуры. Желаем всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления.

Желаем семьям погибших сил и терпения в связи с этой трагической утратой», – говорится в публикации МИД АР.