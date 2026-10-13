 Баба Везироглу: Каждый живущий в Азербайджане не может приносить в школу свои религиозные взгляды | 1news.az | Новости
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Баба Везироглу: Каждый живущий в Азербайджане не может приносить в школу свои религиозные взгляды

Оксана Оруджова17:31 - Сегодня
Баба Везироглу: Каждый живущий в Азербайджане не может приносить в школу свои религиозные взгляды

«Решение о единой форме в школах, на мой взгляд, является всесторонне продуманным и своевременным правильным шагом».

Об этом в заявлении 1news.az сказал заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу.

Поэт отметил, что решение о единой форме в школах на самом деле должно было быть принято намного раньше: «Я бы даже сказал, это решение уже давно назрело. Потому что оно действительно должно было быть принято давным-давно. Азербайджан — свободная страна, где сосуществуют различные этнические группы, религиозные взгляды и национальные менталитеты, где вместе живут большие и малые народы. Люди свободны иметь разные взгляды, соблюдать свои национальные обычаи и традиции. Однако в школе эти свободы должны регулироваться в определенных рамках. Так было исторически, так будет и впредь. Потому что школа — это не религиозный и не национальный храм».

По словам Бабы Везироглу, каждый живущий в Азербайджане не может приносить в школу свои религиозные взгляды: «Школа — это храм образования, просвещения и света. Это храм, дарующий людям свет и просвещение. (…) Эта широкая свобода в стенах школы должна быть в рамках конкретных правил, установленных учебным заведением».

В заключение Баба Везироглу отметил, что каждый, кто переступает порог школы, должен с уважением относиться к ее законам и правилам и принимать их с пониманием.

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