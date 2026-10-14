 Президент: Транспортная инфраструктура в Карабахе и Восточном Зангезуре связывает населенные пункты с единым экономическим пространством страны – ДОПОЛНЕНО | 1news.az | Новости
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Президент: Транспортная инфраструктура в Карабахе и Восточном Зангезуре связывает населенные пункты с единым экономическим пространством страны – ДОПОЛНЕНО

Редакция 1news12:45 - Сегодня
Президент: Транспортная инфраструктура в Карабахе и Восточном Зангезуре связывает населенные пункты с единым экономическим пространством страны – ДОПОЛНЕНО

Транспортная инфраструктура, создаваемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, связывает населенные пункты друг с другом, обеспечивая их интеграцию в единое экономическое пространство страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха» – Rebuild Garabagh.

«К настоящему времени проложены дороги протяженностью около 1500 километров, Муровдагский тоннель длиной 11,7 километра стал примером инженерного решения в рамках строительных работ, проводимых в сложных горных условиях. Сданы в эксплуатацию Физулинский, Зангиланский и Лачинский международные аэропорты. Продолжается строительство железных дорог. Железнодорожная линия Горадиз – Агбенд, являясь важной составной частью Зангезурского коридора, имеет стратегическое значение для расширения международных транспортных и логистических связей Азербайджана.

Для обеспечения функционирования новых населенных пунктов и производственных объектов создается необходимая энергетическая и водная инфраструктура. В регионе построено одно и восстановлены пять водохранилищ, введены в эксплуатацию 13 подстанций и 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт. Одним из основных направлений развития этой инфраструктуры является превращение Карабаха и Восточного Зангезура в «зону зеленой энергии», — отмечается в обращении.

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Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, заложила основу нового этапа созидания и развития для Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха» – Rebuild Garabagh.

«В рамках I Государственной программы по Великому возвращению заново отстраиваются наши города и села, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан реализует эти работы за счет собственных финансовых возможностей. На сегодняшний день на восстановление и реконструкцию из государственного бюджета выделено 25,5 миллиарда манатов.

Для безопасного осуществления Великого возвращения более 300 тысяч гектаров территории очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в 47 населенных пунктов вернулись свыше 40 тысяч человек. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проживают, получают образование и осуществляют деятельность около 100 тысяч человек», — подчеркивается в обращении.

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