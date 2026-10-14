Контейнеровоз с 2500 контейнерами затонул в Ормузском проливе

В Ормузском проливе затонул контейнеровоз, подорвавшийся на морской мине.

Об этом сообщило информационное агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По данным агентства, судно, предположительно перевозившее контрабандный груз, пыталось пройти через Ормузский пролив без разрешения по опасному маршруту. В результате подрыва произошёл взрыв и начался пожар.

Сообщается, что контейнеровоз, перевозивший около 2500 контейнеров, затонул сегодня утром.