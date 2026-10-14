Мурат Боз оказался заблокирован вместе с сотнями людей в затопленной студии в Стамбуле - ВИДЕО

В Стамбуле сильные ливни привели к затоплениям в нескольких районах города. В районе Маслак-Аязага, расположенном в округе Сарыер, затопило территорию студий Phoenix Studios, где находился турецкий певец Мурат Боз.

Из-за подтопления в районе также отключилось электричество. Певец сообщил в соцсетях, что вместе с сотнями сотрудников оказался заблокирован в студии, и обратился к властям за помощью.

«Мы находимся в районе в Маслак-Аязага, где расположены Phoenix Studios. Всё затоплено, вода заливает студии, электричество отключено. Мы тоже оказались здесь заблокированы вместе с сотнями сотрудников. Ждём срочной помощи от властей», — написал Мурат Боз.

На момент публикации информации об эвакуации людей из студии не было.

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