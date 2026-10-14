В Стамбуле ливни превратили улицы в реки: женщину унесло потоком воды - ФОТО - ВИДЕО

В Стамбуле сильные ливни привели к масштабным подтоплениям, вода затопила улицы, подземные переходы, жилые дома и магазины, затруднено движение транспорта.

В районе Эсеньюрт женщину, которую потоком воды унесло с улицы, в последний момент спасли местные жители.

Как сообщает турецкое издание Sabah, проливные дожди обрушились на город утром 14 октября после предупреждений Главного управления метеорологии Турции.

В ряде районов дороги оказались затоплены, автомобилисты с трудом преодолевали заполненные водой участки.

Наиболее интенсивные осадки отмечены в районах Бейкоз, Сарыер, Эюпсултан, Арнавуткёй, Башакшехир, Султангази и Бююкчекмедже.

Один из наиболее опасных инцидентов произошел в районе Эсеньюрт, где женщину подхватил поток воды. На помощь пострадавшей бросились находившиеся поблизости люди. Им удалось вытащить женщину из воды.

По данным властей, неблагоприятные погодные условия сохранятся до второй половины дня 17 октября. Температура воздуха на фоне дождей снизится на 4–6 градусов ниже сезонной нормы.

Источник: Sabah