Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар - ФОТО

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Эмиру Государства Катар за участие в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), выразив уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать расширению сотрудничества между странами-членами.

Поблагодарив главу нашего государства за прием, Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что Саммит СВМДА был организован на высоком уровне, и отметил, что наша страна обладает богатым опытом успешного проведения международных мероприятий.

Эмир Катара сказал, что увиденные им в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление.

Президент Азербайджана и Эмир Катара выразили удовлетворение развитием отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и коснулись деятельности межправительственной комиссии.