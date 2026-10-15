Джиган приостановил музыкальную карьеру

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) приостановил музыкальную карьеру как минимум до конца 2026 года.

Артист отказывается от концертов и предложений выступить на новогодних корпоративах, сообщает Mash, по данным которого рэпер должен был покинуть реабилитационный центр в Израиле в начале октября, однако до сих пор остается там и продолжает лечение.

Возвращению артиста к выступлениям в России, как утверждается, мешают продолжающийся скандал вокруг его имени и возможные юридические последствия.

Если осенью менеджеры отменяли концерты, ссылаясь на прохождение терапии, то теперь причиной отказов стали репутационные риски, так как крупные концертные агентства не готовы организовывать выступления рэпера и опасаются предлагать его заказчикам.

Отмечается, что предложения о выступлениях поступают Джигану и в Израиле, в том числе на частных мероприятиях, однако артист отказывается и от них.

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