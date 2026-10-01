Оксана Самойлова поставила точку в публичной истории с Джиганом - ФОТО

Оксана Самойлова обратилась к женщинам в социальной сети Instagram, поддержавшим ее после выхода резонансного интервью о проблемах в браке с рэпером Джиганом.

«Я получаю ежедневно тысячи сообщений от девочек, кто так или иначе находится или находился в похожей ситуации, и мне безумно жаль. Не знала, как правильно себя вести во всем этом. В какой-то момент психика адаптируется, и абсолютно странные вещи начинают казаться тебе нормальными. Всё переплетается. Сейчас я могу сказать точно, что никто не скажет тебе спасибо за то, что ты «спасала», терпела и пыталась сохранить. И единственное, что реально важно, — это безопасность детей», — отмечает О.Самойлова, подчеркивая, что «прошло 3 месяца и за это время дети восстановились».

«Мы много где с ними были, они ходят в школу, играют, смеются и просто живут обычную жизнь. Знаю, что я виновата перед своими детьми, но также я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала всё для их счастья и благополучия, и в этой ситуации я сделала всё, что могла, в тот момент, когда это стало возможным юридически. На этом я хочу закрыть эту тему в медиа и надеюсь больше к ней не возвращаться. Не будет 1000 постов и бесконечного обсуждения. Все дальнейшие разбирательства будут уже в рамках опеки», — подчеркивает О.Самойлова.

По ее словам, «жизнь не остановилась и обязательства никуда не делись»: «Работа расписана на год вперед, детей нужно кормить, лечить, учить, одевать — сделать могу это только я, и рассчитывать я могу только на себя».

Оксана Самойлова также заявляет, что сейчас первый раз за долгое время чувствует себя свободной: «Мне как будто вернули голос и право на жизнь. Да, мне по-прежнему страшно, и я знаю, что впереди меня ждёт долгий, сложный процесс отстаивания себя и детей. Иногда буду делиться мыслями и переживаниями, но не хочу грузить вас всем этим. Хочу делиться с вами чем-то позитивным, хочу делать свою работу, хочу проводить время с друзьями и близкими людьми, хочу просто жить дальше».

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