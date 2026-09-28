Приставлял пистолет к голове и угрожал вколоть яд: Оксана Самойлова рассказала о жизни с Джиганом - ВИДЕО

История Оксаны Самойловой и Джигана получила новый поворот после того, как стали известны подробности инцидента со стрельбой в доме рэпера.

По данным российских СМИ, во время июльского срыва Джиган находился в доме вместе с детьми и персоналом, а затем устроил стрельбу. О.Самойлова в тот момент была за границей и узнала о происходящем от старшей дочери. Отметим, что сам Джиган все обвинения отрицает. Он заявил, что публикации о произошедшем не соответствуют действительности, а видео с оружием - это съемки музыкального сниппета, которые «хейтеры перекрутили».

Теперь Оксана впервые подробно рассказала об этом и других эпизодах семейной жизни в большом откровенном интервью Ксении Собчак. В нескольких частях разговора она раскрыла детали произошедшего и рассказала о многолетних кризисах в отношениях с Джиганом.

По словам О.Самойловой, точкой отсчета проблем стал не июльский инцидент 2026 года, а срыв мужа еще в 2020 году во время отдыха в Майами, когда она была беременна сыном Давидом. Джиган тогда выходил в прямые эфиры в неадекватном состоянии, ругался матом при детях и в итоге попал в реабилитационную клинику. «Самый лютый шок - это 2020 год. До этого все было в относительной норме. Я привыкла. Я с 20 лет с ним, не знаю других отношений. Я всю свою осознанную жизнь живу с ним. Никогда не изменяла, не смотрела на других мужиков. Я всегда существовала в одной парадигме», - призналась она в интервью К.Собчак.

О.Самойлова объяснила и то, почему не рассталась с ним сразу после этого случая, хотя мама уговаривала ее уйти. «Все наши отношения с Денисом строились на том, что я делаю все, чтобы всем было классно, а он пользуется тем, что я делаю. Двойные стандарты - говорить, что семья важнее всего, потом тут же идти изменять. Мне очень легко накинуть лапши на уши. Если мне неделю говорить: «Нет, этого не было», я скажу в конце недели: «Ну, наверное, да». Я привыкла так существовать», - рассказала О.Самойлова, добавив, что стабильность и мечта о полной семье перевешивали тревожные звоночки.

Оксана Самойлова впервые публично подтвердила, что муж угрожал ей физической расправой, причем делал это не единожды. По ее словам, в один из конфликтов он приставил пистолет к ее голове, а в другом случае заявил, что может «незаметно вколоть» ей яд так, что никто даже не поймет причину смерти. При этом, по ее словам, после того как Джиган приходил в себя, он извинялся, но категорически отказывался избавляться от оружия, которое хранил дома.

Именно эти угрозы, а не только скандал со стрельбой по персоналу, легли в основу решения добиваться единоличной опеки. «Просто страшно. Я загнана в угол. Если он вернется сейчас, он будет забирать у меня детей и делать вид, что так и должно быть. Он наставлял на меня пистолет и угрожал. Это все - смерть. Ему будет проще меня убить», - признается Оксана Самойлова, подтверждая напрямую, что подобный случай с оружием действительно имел место.

Помимо июльского инцидента 2026 года, О.Самойлова рассказала о ранее не известном публике эпизоде 2022 года. По ее словам, мужу «в секунду показалось», что она предательница и «что-то сделала», после чего он в измененном состоянии начал ходить по всему дому с оружием и стрелять в стены и потолок. После того случая семья скрыла произошедшее даже от близких: следы от пуль и повреждения в доме заделали штукатуркой, а детям придумали более мягкую версию событий - что дом якобы пытались ограбить. Только старшей дочери Ариелле, по словам Самойловой, пришлось рассказать правду о том, что на самом деле произошло с отцом.

Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой - Ариела также рассказала Ксении Собчак о случае, когда отец, по её словам, находясь в наркотическом опьянении, ходил по дому с автоматом и стрелял в сторону охранников. В доме в тот момент находились дети, няни и сотрудники. По словам Ариелы, Джиган вернулся около четырех утра и заявил, что семье угрожает опасность. Позже он вошел с автоматом в комнату, где шестилетний Давид собирал пазлы. «Мы сказали ему, что у нас воры в доме и папа охраняет», - рассказала девушка.

О.Самойлова тогда находилась за границей. Дочь отправляла ей сообщения с просьбами о помощи: «Он убьет нас. Нам негде прятаться. Мама, я люблю тебя очень сильно». Ариела также вспомнила другой эпизод, когда отец, по её словам, направлял ружье на О.Самойлову. Девушка заявила, что больше не хочет общаться с отцом.

После инцидента с заложниками летом 2026 года О.Самойлова вернулась в Москву, усилила охрану, наняла детям психолога и подала иск в суд об ограничении бывшего мужа в родительских правах с закреплением места жительства детей за собой. Она признается, что решение далось тяжело, несмотря на все произошедшее: «Мне придется снова идти в суд и просить единоличную опеку. У меня просто нет выбора. Я ужасно не хочу это делать. Но у меня уже нет выбора… Я не знаю, что мне нужно говорить. Мне ж нужны по факту доказательства, а у меня их нет».

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